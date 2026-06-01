29. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Bayram nedeni ile verilen bir haftalık aranın ardından ikinci haftanın ilk maçında bugün saat 18.30’da Kule Yapı ile Buğdüzspor takımları karşılaşacak. Ligde ilk hfta maçında galibiyet ile ayrılan Buğdüzspor ilk maçından puansız ayrılan Kule Yapı takımları arasındaki maçta iki takımda kazanarak kendisine üst sıralarda yer bulmak istiyor.

Günün ikinci maçında ise saat 20.00’de Bolat Harita ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları karşılaşacak. İlk maçlarından galibiyet ile ayrılarak turnuvaya üçer puanla başlayan iki takımın maçında kazanan takım çeyrek finale yükselmek adına önemli bir avantaj yakalayacak.

Turnuvada ikinci hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak beş maçla tamamlanacak.