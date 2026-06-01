Arca Çorum FK’nın şampiyonluğunda kuşkusuz en büyük pay sahibi isimlerden birisi kuşkusuz Teknik Direktör Uğur Uçar. Kendisinden önce kırmızı siyahlı takımda görev yapan üç teknik adamın ardından 18 Şubat’ta Serikspor ile deplasmanda oynanan maçta göreve başlayan Uğur Uçar ilk göreve başladığı dönemde 7 haftalık galibiyet serisi ile zirveye ortak oldu.

Çorum FK’nın başında 17 maça çıkan genç teknik adam 12 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu dönemde 30 gol atan kırmızı siyahlı takım sadece 11 gol yedi. Uğur Uçar 2.27 puan ortalaması ile istatiskleri yanıltmadı ve ikinin üzerindeki pun ortalamasının hedefe ulaşacağını bir kez daha gösterdi.