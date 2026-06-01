Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Berk Öztoprak Kosova’dan iki bronz madalya ile döndü.

22-25 Mayıs tarihleri arasında Kosova’da düzenlenen WTT Youth Contender Prishtina Masa Tenisi turnuvasında milli formayı giyen Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Berk Öztoprak U 17 kategorisinde tek erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Berk Öztoprak U 17 karışık çiftler kategorisinde de Büşra Demir ile birlikte ikincibronz madalyasını kazandı.

Bu turnuvada Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir milli formayı giyerken Metin Bekar ise milli takım antrenörü olarak görev yaptı. Milli takımdan u 13 tek kadanlarda Feride Üstündağ altın U 17 tek kadınlarda Ela Su Yönter ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular,