Çorum FK’da Süper Lig hazırlığında köklü bir değişim planlandığı öğrenildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lige yükselen kırmızı siyahlı kulüpte Savaş Balçık’ın yeni sezon gerek yönetim, gerek idari gerekse tesislerde köklü bir değişime gideceği öğrenildi.

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Savaş Balçık’ın saha içi ve saha dışında görev yapacak, teknik ekipte görev alacak isimler üzerinde yoğun bir çalışma içinde olduğu belirtildi.

Bu ay içinde öncelikli olarak futbolu yönetecek isimleri belirleyerek kamuoyuna açıklaması beklenen Balçık’ın teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda da kalacak ve gidecek futbolcuları belirledikten sonra transfer çalışmalarına start vereceği belirtildi.

Kamuoyunda geçen isimlerin henüz hiç biri ile görüşme yapılmadığı önceliğin yeni sezon yönetim, futbolu yönetecek isimleri belirledikten sonra transfer çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Bu doğrultuda Savaş Balçık’ın son haftalarda birlikte maçları izlediği isimleri kulübün futbol aklı olarak belli görevlere getireceği öğrenildi. Bu isimler hakkında önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.