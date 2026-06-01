Erkekler Bölgesel Ligi play-off çeyrem final üçüncü maçında West Bursa takımını 96-88 yenen Çorum Belediyespor dört takımın mücadele edeceği final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Çeyrek final ilk maçında Çorum’da rakibini yenen Belediyespor rövanşta rakibine yenilince iki takım arefe günü Çorum’da üçüncü maçında final grubuna yükselen takımı belirlemek için karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta iki takımda hücumda çok etkili olurken savunmada ayrı başarıyı gösteremediler.

Maçın ilk periyotunda rakibine 26-22 üstünlük kuran Çorum Belediyespor karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyotuda 25-22 önde tamamladı ve devreye 51-44 önde girdi. İlk yarıda ele geçirdiği bu yedi sayılık farkı üçüncü periyotta devam ettiren Çorum Belediyespor rakibinin farkı kapamasına izin vermedi ve bu periyot 20-20 berabere bitti son periyota temsilcimiz 71-64 önde girdi.

Son periyotta ta çok zorlu bir mücadele oldu. Vest Bursa takımı maça ortak olmak için mücadele ederken Çorum Belediyespor rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve bu periyotu 25-24 önde tamamlayan Çorum Belediyespor maçtan 96-88 galip ayrılarak final grubuna yükselmeyi başardı.

Final Grubu 5-7 Haziran’da

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final grubu takvimi belli oldu. Dört takımın mücadele edeceği final grubu maçları 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonunda yapılacak. Final grubunda Çorum Belediyespor ile birlikte Suadiye Basketbol, Titan Akademi ve Tekirdağ Namık Kemal takımları mücadele edecek.

Çorum Belediyespor ilk maçında 5 Haziran cuma günü saat 16’da Suadiye Basketbol ile karşılaşacak. İkinci maçta 6 Haziran cumartesi günü saat 19’da Titan Akademi ile yapacak olan Çorum Belediyespor basketbol takımı son maçında ise 7 Haziran pazar günü saat 16’da Tekirdağ Namık Kemal ile karşılaşacak. Oynanacak altı maç sonunda ilk iki sırada yer alan takım yeni sezonda Erkekler 2. liginde mücadele etmeye hak kazanacak. Çorum Belediyespor bunu başaran ilk takım olmak için mücadele edecek. Maçlar TBFTV tarafından canlı olarak yayınlanacak.