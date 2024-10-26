Bölgesel Gözlemcilerimizden Mustafa Bıçakcı Kayseri Develi, Özcan Genel’e ise Ünye’de görev.

Bölgesel Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre BAL 2. grupta yarın saat 13’de Ünye 1957spor ile Kopuzlar Vakfı Veliköyspor takımları arasındaki maçı Trabzon bölgesi hakemi İrfan Çağlar Baş yönetirken yardımcılıklarını ise Selahattin Bilal Özkan ve Abdülhamit Akyıldız yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak Tunahan Ateş gözlemci olarak ise ilimizden Özcan Genel görev yapacak.

Ev sahibi Ünye 1967spor üç maçta 6 puanla dördüncü sırada yer alırken konuk Veliköyspor ise üç maçta bir puanla 13. sırada bulunuyor.

BAL 4. grupta yarın saat 14’de Develi ilçe sahasında oynanacak Develigücüspor ile Kilis Belediyespor arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Ozan Genç yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Oğuz Akgün ve Egehan Uğraş yapacam. Maçın gözlemcisi ise Muammer Işık, Maçta gözlemci olarak ise Mustafa Bıçakcı görev yapacak.

Konuk Kilis Belediyespor üç maçınıda kazanarak liderlik koltuğunda otururken ev sahibi Develigücüspor üç macta 7 puanla dördüncü sırada bulunuyor.