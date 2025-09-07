Balıkesir, 10 Ağustos Pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.72 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken 10 Ağustos Pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik deprem bölgede büyük panik yaşanmasına neden olmuştu.

ARTÇILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Şehirde artçı depremlerin ardı arkasına kesilmezken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.