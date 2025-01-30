Yarın akşam Çorum FK ile karşılaşacak olan Bandırmaspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla ile sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde tesislerde yapılan çalışmada Çorum FK maçının taktik provasını yapan Bandırmaspor moral arıyor.

Ligde son 5 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Bandırmaspor dünki taktik çalışma sırasında cezalı futbolcuların yerine oynatacak isimler üzerinde Teknik Heyetin arayış içinde olduğu gözlendi.

Bandırmaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Çorum’a hareket edecek.