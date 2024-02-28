Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Eren Yalçın’dan gümüş madalya Eren Yalçın’dan gümüş madalya

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bodrumspor maçında olduğu gibi iki tribün kapatılmasına bu maçtada devam edildi.

Güney Kale Arkası ve kapalı sağ tribünün tüm blokları  yönetim kurulu kararı ve Spor İl Güvenlik Kurulu  onayı ile kapatıldı.

Güney kale arkası kombine olanların biletleri kuzey kale arkasına, kapalı sağ tribünün biletleri ise sol kapalı tribüne aktarıldı.

Bandırmaspor maçının bilet fiyatları ise VİP A, B ve D tribünler 300 lira sol kapalı tribün 200 lira, maraton tribünü 100 lira kuzey kale arkası 50 lira ve misafir tribün biletleri ise 65 liradan satışa çıkarıldı.

Editör: Harun Akkaya