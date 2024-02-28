Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bodrumspor maçında olduğu gibi iki tribün kapatılmasına bu maçtada devam edildi.

Güney Kale Arkası ve kapalı sağ tribünün tüm blokları yönetim kurulu kararı ve Spor İl Güvenlik Kurulu onayı ile kapatıldı.

Güney kale arkası kombine olanların biletleri kuzey kale arkasına, kapalı sağ tribünün biletleri ise sol kapalı tribüne aktarıldı.

Bandırmaspor maçının bilet fiyatları ise VİP A, B ve D tribünler 300 lira sol kapalı tribün 200 lira, maraton tribünü 100 lira kuzey kale arkası 50 lira ve misafir tribün biletleri ise 65 liradan satışa çıkarıldı.