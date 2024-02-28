Ahlatcı Çorum FK bir yandan ekonomik olarak zor şartlar altında sezonu bitirme çabası devam ederken diğer yandan ise çok eski tarihlerde yapılan eksikler ve yanlışlardan gelen cezalar ödeniyor.

Bunlara son ilave ise Ercan Güneri’den geldi.

Ercan Güneri ismini yaşı genç taraftarların çoğu bilmezlerler.

1981 Ankara doğumlu Ercan Güneri 2016-17 sezonunu devre arasında Defne Anadolu Spor kulübünden o zamanki ismi ile Çorum Belediyespor’a transfer oldu.

Kırmızı siyahlı formayı yarım sezon giren Ercan Güneri’nin sözleşmesi sezon sonunda bitti ancak SGK’ya giriş ve çıkışları doğru yapılmadığı için Ercan Güneri kulüpten şikayetçi oldu ve yapılan inceleme sonunda kırmızı siyahlı takıma 200 bin lira ceza kesildi.

Ekonomik olarak mevcut yükün altından kalkmak için çırpınan kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın bir yandan da geçmiş yıllardan gelen bu borçlar nedeni ile iyice zora giriyor.