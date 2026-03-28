Arca Çorum FK’nın 3 Nisan cuma akşamı sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçı biletleri dün akşam saatleri itibari ile 3 bin 343 oldu.

Ligde son sekiz maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan kırmızı siyahlı takımın evinde Bandırmaspor ile oynayacağı maçın biletlerine özellikle maraton tribününde ilgi büyük. Kale arkasi tribünleri henüz açılmadığı için taraftarlar maraton tribünü biletlerini büyük odanda bitirdi.

Dün akşam saatleri itibari ile Maraton tribününde satılan bilet sayısı 2900 olurken VİP A-B-D ve E tribünlerine davetiye olarak 326 satılan bilet olarak 8, VİP C tribünü 6, Batı Kapalı kadın ve öğrenci 6 tam bilet 12 ve misafir tribünde satılan bilet ise 4 olarak açıklandı.

Biletlere ilginin önümüzdeki hafta içinde artması ve yönetim tarafından kale arkası tribünlerininde satışa açılması bekleniyor,