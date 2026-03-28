Arca Çorum FK’da dört günlük iznin ardından bugün saat 16’da tesislerde toplanarak saat 17’de yapacağı antrenmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Ligde son sekiz maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Uğur Uçar Iğdır deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından takımı dört gün izin vermişti.

Maç öncesi yurt içinde izne çıkacaklar cuma günü yurt dışına çıkacaklar ise cumartesi toplanmak üzere planlama yapan Teknik Direktör Uğur Uçar zorlu deplasmandan galibiyet ile dönmelerinin ardından takımın tümünü cumartesi günü toplanmak üzere tatile gönderdi.

Ligin kalan haftasında zorlu bir periyoda girecek olan Arca Çorum FK bugün başlayacak çalışmalar ile önümüzdeki hafta içinde sekiz günde oynayacağı üç zorlu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Çorum FK’da sakatlıkları nedeni ile üç haftadır forma giyemeyen Mame Thiam ve Üzeyir Ergün’ün büyük oranda iyileştikleri bugün yapılacak son kontrollerin ardından takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.