Çorum doğumlu milli futbolcu ve genç teknik adam Bilal Kısa 2. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaştı.

Osmancık doğumlu Bilal Kısa Osmancıkgücü’nde forma giydikten sonra bir çok kulüpte forma giydi. Galatasaray’a transfer olan ve milli takımda forma giyen Bilal Kası 20--21 sezonunda futbolu bırakarak teknik direktörlüğe geçti.

İlk olarak Çaykur Rizespor U 19 takımında antrenör olarak görev yapan Kısa ardından Eyüpspor U 15 takımında görev yaptı.

Bu sezon başında Menemen FK’da Teknik Direktör olarak görev yapan Bilal Kısa geçtiğimiz haftalarda bu takımdan ayrıldı.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor takımı Bayram Bektaş ile başladığı sezonda son maçında Muşspor deplasmanında alınan farklı mağlubiyetin ardından yollar ayrıldı. Kahramarmaraş İstiklalspor kulübü ligin kalan haftaları ve play-off için Bilal Kısa ile anlaştı.

Genç teknik adam yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.