Teksüt Bandırmaspor, Arda Özçimen'i 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı.

Göztepe forması giyen 23 yaşındaki kaleci Arda Özçimen, 1 yıllık kiralık anlaşma sonucunda Teksüt Bandırmaspor için ter dökecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "HOŞ GELDİN ARDA ÖZÇİMEN! Profesyonel kaleci Arda Özçimen ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bordo-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz"

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

2024/25 sezonunda 9 maçta sahaya çıkan file bekçi, ağlarında 12 gol gördü ve 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.