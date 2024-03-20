Bandırmaspor’da dördüncü teknik adam Yusuf Şimşek oldu.

Sezona Ersan Parlayan ile başlayan ardından Taner Taşkın ile devam eden ve son olarak Hüseyin Eroğlu ile anlaşan Bandırmaspor’da son oynanan Eyüpspor maçının ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Bandırmaspor yönetimi yeni teknik direk olarak tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadan anlaşma sağlandı.

48 yaşındaki teknik direktör bu sezon Altay'ın başında 5 maça çıktı ve 3 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı.

Karşıyaka'da teknik direktörlüğe başlayan Yusuf Şimşek daha sonra Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Bandırmaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Afyonspor, Balıkesirspor, 1461 Trabzon, Isparta 32 Spor ve Çorlu 1947'yi çalıştırdı.