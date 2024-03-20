Kocaelispor yönetim kurulu alınan başarısız sonuçlar üzerine Başkan’ın istifasını kabul etti yerine yönetim içinden bir ismi sezon sonuna kadar getirdi.

Engin Koyun'un resmi istifasını kabul etti. Kendisine çalışmalarında başarılar diledi ve ardından da Recep Durul vekaleten koltuğa oturdu.

Yönetim kurulu bu toplantısında en kısa sürede Olağanüstü Seçimli Kongre'ye gitme, radikal adımlar atma ve operasyon yapma kararı aldı.

Sezon sonuna kadar aynı yönetim ve aynı teknik direktörle yola devam edecek yönetim kurulu, Play-Off yolundan kesinlikle şaşmayacağını açıkladı.

Kalan maçların tümünü kazanmayı hedefleyen yönetim, teknik heyetle de masaya oturarak, operasyon için düğmeye basma kararı aldı.

Salı günü bir kez daha bir araya gelen yönetim kurulu, Recep Durul başkanlığında mevcut durumu masaya yatırdı.

Profesyonel bir CEO alan Recep Durul, durumun vahametinin farkında olduklarını, bunun için gereğini yapacaklarını açıkladı.