SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Mehmet Tuğluk, Ebubekir Kılcı, Yunus Emre Günaydın.

CNR ELEKTRİK: Onur, Rıdvan, Bahattin, Mustafa, Uğur, Abdullah, Buğra, Uğurcan, Nedim, Murat Çağlar, Emre.

YEDEKLER: Onur, Hüseyin, Sefer, Osman, Turgay, Hakan, Metin, Osman, Kemal.

ERGİN ÖNER FK: Serkan, Beytullah, Serhat, Ender, Alpaslan, Ekrem, Gökhan, Kenan, Orhan, Mehmet, Rıdvan.

YEDEKLER: Bahattin, Bayram, Murat, Fatih, Yunus, İlhan, Murat.

GOLLER: Dk.5, 37 ve 60 Murat Çağlar, Dk.34 Onur (CNR Elektrik), Dk.50 (penaltıdan) Ender (Ergin Öner).

29. Orta Kuşak Futbol turnuvası üçüncü hafta maçında CNR Elektirik, Ergin Öner FK karşısında 4-1 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti. Maçta rakibi önünde Murat Çağlar’ın attığı üç gole Onur bir gollük katkı verirken Ergin Öner FK ise Ender ile bir gol buldu. Maçtan 4-1 galibiyet ile ayrılan CNR Elektirik üçüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak 9 puana yükseldi ve çeyrek finali büyük oranda garantiledi.