Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı Teknik Direktörü Barış Kılıç Atletik Performans Uzmanlığı ilk aşamasını başarı ile tamamladı.
Futbol Federasyonu tarafından dört aşamalı olarak düzenlenen Atletik Performans Uzmanlığı eğitim seminerinin ilk ayağı 21-24 Ocak tarihlerinde yapıldı.
Kursa Ahlatcı Çorum FK U 17 takım Teknik Direktörü Barış Kılıç da katıldı.
İlk etabı başarı ile tamamlayan Barış Kılıç 3-6 Mart’ta ikinci aşama 21-24 Nisan’da üçüncü aşama ve 26-29 Mayıs’ta ise dördüncü aşaması yapılacak olan kurslara katılacak.
Bu kurslar sonunda başarılı olan teknik adamlara Atletik Performans Uzmanlığı belgesi verilecek.