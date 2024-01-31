Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı Teknik Direktörü Barış Kılıç Atletik Performans Uzmanlığı ilk aşamasını başarı ile tamamladı.

Futbol Federasyonu tarafından dört aşamalı olarak düzenlenen Atletik Performans Uzmanlığı eğitim seminerinin ilk ayağı 21-24 Ocak tarihlerinde yapıldı.

Kursa Ahlatcı Çorum FK U 17 takım Teknik Direktörü Barış Kılıç da katıldı.

İlk etabı başarı ile tamamlayan Barış Kılıç 3-6 Mart’ta ikinci aşama 21-24 Nisan’da üçüncü aşama ve 26-29 Mayıs’ta ise dördüncü aşaması yapılacak olan kurslara katılacak.

Bu kurslar sonunda başarılı olan teknik adamlara Atletik Performans Uzmanlığı belgesi verilecek.