Çorum’da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

R.A. (21) ile B.Ç. (21) arasında Gazi Caddesi Kadeş Barış Meydanı’nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.A., bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.