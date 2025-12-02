Çorum ve 37 ilde FETÖ propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ’nün propagandasını yapan 121 şüpheli, polislerimiz tarafından yakalandı. 58’i tutuklandı, 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzakların bozulduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin bütünlüğüne, Türk milletinin huzuruna kastedenlerle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 121 şüpheli, polislerimiz tarafından yakalandı. 58’i tutuklandı. 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."