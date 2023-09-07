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MUSTAFA BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program’ı(OVP) açıkladı. Programla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, OVP’nin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, ortaya konulan hedeflerin tutması için topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

OVP'nin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2024-2026 dönemini kapsayan programa göre, büyümenin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 olması öngörüldü. Enflasyon hedefi ise gelecek yıl yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 oldu.

OVP kapsamında tarihi yüksek seviyelerde seyreden istihdam ve iş gücünün program döneminde özellikle iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesi ve hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılmasıyla birlikte artış eğilimlerini sürdürmesi öngörülüyor.

‘ÜRETMEYE VE İSTİHDAM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

OVP ile ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Çetin Başaranhıncal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan OVP’nin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Çorum iş dünyası olarak ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

‘HEDEFLER İŞ DÜNYASI AÇISINDAN OLUMLU’

Ekonominin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Çetin Başaranhıncal, OVP’de ortaya konulan hedeflerin iş dünyası açısından olumlu olduğunu, bu hedeflerin tutması için topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

‘YENİ İŞLETMELERİN ACİLEN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR’

Yeni yatırımların hedeflenmesinin doğru olduğunu ancak mevcut yeni işletmelerin öncelikle ivedilikle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Başaranhıncal, bu süreçte iş dünyası olarak ellerinden gelen desteği verip, üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu üstleneceklerini kaydetti.