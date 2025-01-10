Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olup toplumun haber alma özgürlüğünü sağlayan, dünyadaki, ülkemizdeki ve yereldeki bütün olayları en hızlı ve en doğru şekilde topluma ileten toplumu aydınlatan ve halkın taleplerini en doğru ve en ilkeli şekilde kamuoyuna aktaran vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirten Mehmet Şen, “Tabi ki basın çalışanlarımız bunları yaparken en zor şartlarda ve her koşulda yerine getirmekteler. Ama ona rağmen ne yazık ki ülkemizdeki basın çalışanları ve yereldeki basın çalışanlarımız bu zor ve onurlu görevlerinin karşılığı olan, gerek ücret, gerek sosyal haklar, gerek sendikal hakkı verilmeli ve daha iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bu anlamda basın çalışanlarımıza özlük haklarının genişletilmesi ve daha iyi ücretlerle çalışmaları dileğiyle tekrar şahsım ve Belediye-İş Sendikası adına, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)