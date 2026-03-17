Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Karakısık Köyü Muhtarı Ali Telli, ahırda dananın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre olay, Karakısık Köyü’nde meydana geldi.

Köy Muhtarı Ali Telli, beslediği büyükbaş hayvanlarla ilgilenmek için ahıra girdi.

Bu sırada ahırda bulunan bir dananın saldırısına uğrayan Telli, ağır yaralandı. Durumu fark eden köy sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Ali Telli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Telli’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.