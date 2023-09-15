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Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Çorum Valisi olarak atanan Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Valiliği görevine atanan Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk’un da katıldığı ziyarette Şevket Erzen, Vali Dağlı’ya Çorum basını hakkında bilgiler verdi.

Erzen, “Kadirşinas insanlarımızın yaşadığı Medeniyetin Beşiği ve Anadolu Kaplanı olarak bilinen Çorum’umuza hoş geldiniz. Valimizin daha önceki görev yaptığı yerlerde önemli projelere imza atması ve başarılarıyla anılması ilimiz adına bizleri sevindirmiştir. Umut ediyoruz ki aynı başarılı çalışmaları ilimizde de sürdürecektir. Bizleri kabulünden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

VALİ DAĞLI’DAN ÇORUM BASININA ÖVGÜ

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı da basının da bir kamu görevi yürüttüğünü belirterek, basının kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Basın ile her zaman diyalog içerisinde olacaklarını dile getiren Vali Dağlı, “Çorum’da böyle güçlü bir basın sektörünün olduğunu tahmin edemiyordum. Çorum’da basının birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir yapıya sahip olması sevindiricidir. Görev yaptığım gerek Düzce’de gerek ise Samsun’da basın kuruluşları ile hep diyalog içerisinde olmaya çalıştım. Çorum’da da aynı anlayış içerisinde basın ile diyaloğumuz sürecek” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağlı, Erzen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette Erzen’e Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Karalar, Mustafa Burak Yalçın ve Taner Şimşek de katıldı.