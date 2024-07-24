AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Türk basınından sansürün kaldırılmasının 116. yıl dönümü olduğunu belirten Milletvekili Ahlatcı, sansürün kaldırılmasının gazetecilik mesleğine gönül verenlerin daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Açıklamasında basının gücüne değinen Ahlatcı, “Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Basınımız ilgili konularda yaptıkları başarılı ve duyarlı çalışmalarla kamuoyuna önemli katkı sağlamaktadır. Basın, her koşulda tarafsız, objektif ve etik değerlerle hareket ederek, toplumun gerçekleri öğrenme hakkını savunmaya devam etmelidir” dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de işgalci İsrail tarafından mesleğini icra ederken 161 basın mensubunun katledildiğini hatırlatan Ahlatcı, hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anarak, İsrail’i lanetledi.

Ahlatcı, “Milletimize doğru bilgiyi ulaştırmak için her koşulda gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.