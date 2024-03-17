İl Sağlık Müdürlüğünden “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” nedeniyle yapılan açıklamada, “Yaşlılarımız; geçmiş ve günümüz arasında köprü kuran, kültür, gelenek ve tecrübeleri yarınlara taşıyan en değerlilerimizdir” denildi.

İnsan yaşamının doğal bir süreci olan yaşlanmanın, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kapsamlı talepler, yeni bakış açıları ve hizmet modelleri ile yönetilmeye çalışılırken kolay ve basit olan bazı koruyucu ve önleyici müdahalelerin gözden kaçabileceğinin belirtildiği açıklamada, “Yaşlı bireyler için basit tedbirlerle güvenli bir çevre oluşturularak düşme ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi, etkili sonuçları bakımından bu bağlamda zikredilebilecek uygulamalara örnek olabilir. Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, evlerde ve sosyal yaşam alanlarında basit tedbirlerin alınması yoluyla düşmeler ve kazalar büyük ölçüde azaltılabilecektir. Bu konu yaşlılarımız kadar, yaşlı bir birey adayı olan kendimize karşı da önemli bir sorumluluktur. Geliştirdiği Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması ile aile hekimlerimizin, kendilerine kayıtlı yaşlı bireyleri, klinik rehberler doğrultusunda izleme ve değerlendirmelerine olanak sağlamıştır. Biz de bu vesileyle vatandaşlarımızı; yaşa ve sağlık durumuna uygun aralıklarla görme ve işitme muayenesi yaptırmaya

yaşa ve sağlık durumuna uygun düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmaya kolay giyilip çıkartılan ve kaymaz tabanlı rahat ayakkabılar kullanılmaya halılar, mobilya, kablo gibi eşyaların takılmaları önleyecek şekilde düzenlemeye düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya davet ediyor, yaşlılarımıza sağlıklı günler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. (Haber Merkezi)