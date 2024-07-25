Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bazı sorunların hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, kantindeki ürünlerin fiyatlarının yüksek olması, hasta yakınlarına memurların eksik işlemlerinin tamamlatılmaya çalışılması, danışma hizmetlerinin yetersizliği, doktor sayısının yetersiz olması ve işe alımlarda particilik yapılması başlıkları altında eleştirilerde bulundu:

Zorlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ KANTİNLERİN FİYATLARININ ÇOK YÜKSEK OLMASI

“Hastane bünyesinde hizmet veren kantinlerin fiyatlarının yüksek olması, hasta ve hasta yakınları için ciddi bir maddi yük oluşturmaktadır. Bu durum, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarımızı daha da zor duruma düşürmektedir. Kantinlerde sunulan ürünlerin fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alırken ekonomik sıkıntılarla boğuşmaması için bu sorunun acilen çözülmesi şarttır.

HASTA YAKINLARINA MEMURLARIN EKSİK İŞLEMLERİNİN TAMAMLATILMAYA ÇALIŞILMASI

Hastane personelinin eksik veya hatalı işlemlerini hasta yakınlarına tamamlatmak zorunda bırakılması, hem etik olmayan hem de kabul edilemez bir durumdur. Bu, hastaların ve ailelerinin mağduriyetine ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Hasta yakınları, hastane hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmak için orada bulunurken, ek iş yükleriyle karşı karşıya kalmamalıdır. Bu tür uygulamalara son verilmesi ve personelin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

DANIŞMA HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİ

Hastane danışma hizmetlerinin yetersiz olması, hastaların ve yakınlarının doğru bilgilendirilmesini engellemekte ve hastane içinde büyük karışıklıklara sebep olmaktadır. Hastalar, hangi birime başvuracaklarını veya nasıl bir süreç izleyeceklerini bilemedikleri için ciddi zaman kayıpları yaşamakta ve bu da tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Danışma hizmetlerinin güçlendirilmesi, personelin bu konuda eğitilmesi ve bilgilendirme sistemlerinin modernize edilmesi gerekmektedir.

DOKTOR SAYISININ YETERLİ OLMAYIŞI

Hastanede yeterli sayıda doktorun bulunmaması, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmakta ve tedavi süreçlerini aksatmaktadır. Bu durum, hastaların uzun bekleme sürelerine maruz kalmasına ve sağlık problemlerinin daha da ciddileşmesine yol açmaktadır. Hastanede doktor sayısının artırılması, mevcut doktorların iş yükünün hafifletilmesi ve hastalara daha hızlı ve etkili hizmet sunulması için gerekli adımların atılması gerekmektedir.

İŞE ALIMLARDA PARTİCİLİK YAPILMASI

Hastane personel alımlarında particilik yapılması, liyakat esasına dayanmayan bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Bu durum, hem çalışanlar arasındaki huzursuzluğu artırmakta hem de hizmet kalitesini düşürmektedir. İşe alımlarda adalet ve liyakat prensiplerinin ön planda tutulması, hastane çalışanlarının motivasyonunu artıracak ve hastane hizmetlerinin kalitesini yükseltecektir. Tüm alımların şeffaf ve adil bir şekilde yapılması, hastanede huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratacaktır.

Tüm bu sorunların çözümü için milli görüş iktidarında kararlı adımlar atılacağını vurgulamak istiyoruz. Milli görüş iktidarında, hastane hizmetlerinin kalitesini artıracak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve ekonomik bir şekilde erişimini sağlayacak reformlar hayata geçirilecektir. Her vatandaşımızın hakkı olan sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmesi için tüm imkânlar seferber edilecektir.” (Haber Merkezi)