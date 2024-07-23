Uzun yıllar Çorum'da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru olarak görev yapan Uzm. Dr. Muhsin Doğan, özel muayenehanesini açtı.

HASTA KABÜLÜNE BAŞLADI

Üçtutlar Mah. Binevler 1.Sk. No: 15(Mehmetçik Parkı civarı) adresinde özel muayenehanesini açan Uzm. Dr. Muhsin Doğan, kendi açtığı temiz, nezih ve hijyen şartlarına uygun özel kliniğinde hasta kabulüne başladı.

Alanındaki uzmanlığı ve hasta-hekim iletişimindeki başarısıyla tanınan Doğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak devam ettireceği hizmetlerini, özel muayenehanesinden sürdürecek.

MUHSİN DOĞAN KİMDİR?

1977 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimimi Çorum’da tamamladı. 1994 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimimi 2000 yılında tamamlayarak mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında alarak 2006 yılında uzman oldu. 2006-2012 yılları arasında Bayburt Devlet Hastanesi’nde çalıştı. Bu dönemde Bayburt Valiliği tarafından takdirname ile ödüllendirildi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yılın doktoru seçildi. 2013-2024 yılları arasında Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde çalıştı. 2024 yılında kendi muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.