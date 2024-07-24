Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2017 yılında kapatılan ve ilerleyen yıllarda yıkım işlemleri tamamlanan Çorum eski Devlet Hastanesi’nin yerine yaptırılan 200 yataklı Devlet Hastanesi’nin, 2026 yılında açılması planlanıyor.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

HASTANE İNŞAATINA BAŞLANDI

Çorum 200 yataklı Devlet Hastanesi inşaatına birkaç ay önce başlandığını belirten Vali Dağlı, inşaatın 2026 yılının ilk aylarında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.