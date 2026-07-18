Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabı üzerinde dünyaca ünlü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'un Çorum'u beğenmemesi ve transferin yatması üzerine sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tepki gösterdi.

Çorum herkese nasip olmaz diyen Başkan Aşgın; "Adının yazılışı için yapay zekaya başvurduk diyelim, siz anlayın. Pierre-Emerick Aubameyang Çorum herkese nasip olmaz, bak işine." ifadelerini kullandı

Çorum FK, Arsenal, Barcelona, Dordmund, Chelsea, Milan, Marsilya gibi Avrupa futbolunun en önde gelen kulüplerinde forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgilenmiş, oyuncunun istek ve taleplerinin ardı kesilmeyince transfer görüşmesi sonlanmıştı.

Gabonlu futbolcu Çorum FK'nın verdiği paranın yarısına İspanya ekibi Deportivo'ya gitmesi Çorum FK taraftarlarının tepkisini çekmişti.

En sonda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın espirili bir video ile Gabonlu futbolcuya Çorumca tepki gösterdi.