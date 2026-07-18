Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından ÇNR Fotoğraf Stüdyosu sahibi Atilla Uzunçınar'ın babası Alaaddin Uzunçınar (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve son 2 gündür yoğun bakımda bulunan Uzunçınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uzunçınar’ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Merhum Alaaddin Uzunçınar'ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.