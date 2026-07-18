Vali Ali Çalgan Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Figani köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Nadir Özyürek'ten köyün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, köy halkının talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek köyün öncelikli ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Ziyaret boyunca köy halkı ile sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Çalgan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayarak, köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Misafirperverlikleri dolayısıyla Figani Köyü sakinlerine teşekkür eden Çalgan birlik ve beraberlik içerisinde üretmeye, kalkınmaya ve köyleri daha güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.