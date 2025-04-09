Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde pazarcı esnafına yaptığı çıkışla gündem olmuştu.

Aşgın bu sefer kaldırım işgali yapan esnafa tepki gösterdi.

'BAŞKAN KIZINCA DA KIZDI DİYOLAR'

Engelli yolunu kapatan esnafa empati yapması gerektiğini anlatan Aşgın; "Başkan kızınca da kızdı diyorlar." dedi

Engelli yolu ve kaldırım işgali konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Aşgın; "Verirsek bunun hesabını her iki dünyada da veremeyiz. Hatasını kabul edip derhal düzelteceğini söyleyen esnaf kardeşime anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehir hep güzelliklerle anılsın diye biz, gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.