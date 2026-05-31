Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarına göre 1 Haziran gecesinden itibaren benzinde ve motorinde indirim bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi gününü 2 Haziran'a bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme bekleniyor.

Öngörülen değişiklik kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim yapılması planlanıyor. Düzenlemenin Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün pompaya yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine aktarılması bekleniyor.