Çorum'un Bayat ilçesinde Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçe merkezinde kurulan sebze pazarını ziyaret ederek üretici, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar alanında tezgâhları tek tek gezen Başkan Ünlü, hem üreticilerin hem de pazarcı esnafının talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ünlü, günlük hayata dair beklenti ve önerileri not alarak ilgili birimlere iletilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerin girdi maliyetleri, satış koşulları ve pazar alanına ilişkin talepleri hakkında bilgi alan Ünlü, esnafın yaşadığı sorunların çözümü için belediye olarak gereken adımların atılacağını ifade etti.

Halkla birebir temasın önemine vurgu yapan Başkan Ünlü, “Vatandaşlarımızın ve esnafımızın sorunlarını yerinde dinlemek, çözümü de sahada üretmek bizim temel belediyecilik anlayışımızdır. Bayat’ta herkesin sesine kulak veren, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sebze pazarı ziyareti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Ünlü’nün saha ziyaretlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi. Bayat Belediyesi’nin, ilçe ekonomisine katkı sağlayan üretici ve esnafın yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.