TÜİK, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Çorum kişi başına düşen milli gelir 10 bin 10 dolar olarak açıklandı. Çorum Türkiye'nin en zengin illeri sıralamasında 81 il içinde 55.sırada yer aldı.

İstanbul kişi başı gelirde 24.452 dolarla ilk sırada yer alırken, kişi başı gelirin en düşük olduğu il ise 5.731 dolarla Şanlıurfa oldu.

Toplam 11 il 15.325 dolarlık Türkiye ortalamasının üzerinde bir kişi başı gelire sahip oldu.

Çorum 10 bin 10 dolarla Türkiye ortalamasının altında kaldı.

BÖLGEDE EN ZENGİN KIRIKKALE VE ÇANKIRI

Bölgede kişi başına düşen milli gelirde en yüksek 13 bin 284 dolar ile Kırıkkale oldu.

Kırıkkale Türkiye'de 22.sırada yer aldı. Kırıkkale'yi bölgede Çankırı takip etti. Çankırı'nın kişi başına düşen milli geliri 13 bin 111 dolar olarak açıklandı.

ÇORUM VE BÖLGESİ HEP FAKİR

Çorum'un komşu illerinden Samsun 11 bin 253 dolar ile 39.sırada, Amasya 10 bin 552 dolarla 50.sırada, Yozgat 9 bin 253 dolarla 65.sırada ve Tokat 8 bin 58 dolarla 71.sırada yer aldı.