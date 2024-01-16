Tuzlaspor karşısında alınan galibiyet tüm kırmızı siyahlı camiayı mutlu etti.

Kuşkusuz bunların başında da kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın geliyor.

Şehrin destek vermemesi karşın bir üst lige çıkan takım ile bu ligde zirveyi zorlamaya devam eden kulübün başkanı olarak yaşadığı tüm bu sorunlara karşın inancından hiç bir şey kaybetmeyen başkan Yalçın’ın gol sevinci görülmeye değerdi.

Maçın uzatma dakikalarında Geraldo’nun attığı golden sonra protokolde oturan Başkan Oğuzhan Yalçın sevincinde mutluluğu hırsı ve öfkeyi görmek mümkün.