Basketbol Aday Saha Hakem Kursu açılacak.

İl Temsilcisi Ali Karabıyık kursa katılmak isteyenlerin 10 Mart tarihine kadar başvurularını yapmalarını istedi.

Çorum’da basketbol aday saha hakem sayısını artırmak için açtıkları kursun ücretsiz olduğunu belirten Ali Karabıyık kursun 11-13 Mart tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Karabıyık kursa TC vatantaşı olan 18-30 yaş arası sağlık raporu alan, yüz kızantıcı suçtan ve Spor Bakanlığından 6 aydan fazla ceza almamış olan tüm adayların başvuru yapabileceğini söyledi.

Karabıyık 10 Mart’ta başvuruların sona erdikten sonra teorik eğitimin 11-12 Mart tarihlerinde Gençlik ve Spor İ Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacağını uygula sınavın ise 13 Mart’ta Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını belirtti.

İl Temsilcisi Ali Karabıyık kursa katılmak isteyen ve detaylı bilgi almak isteyenlerin 05549621477 nolu telefonu arayabileceğini söyledi.