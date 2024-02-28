Çorum FK’da en kısa süre görev yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, İnegöl Kafkasspor ile anlaştı.

Uzun yıllar Süper Ligde forma giydikten sonra futbolu bırakan ve İnegölspor alt yapısında ardından A takımda profesyonel ligde antrenör olarak görev yapan İsmail Güldüren 2 Şubat 2020 tarihinde Çorum FK’da göreve başladı ve beş gün kırmızı siyahlı takımda görev yaptıktan sonra görevi bıraktı.

Ardından Belediye Kütahyaspor ve son olarak geçen sezon Bursa Yıldırımspor’da görev yapan İsmail Güldüren ligin kalan haftaları için İnegöl Kafkasspor ile anlaştı.

Kafkasspor’da Teknik Direktör Yavuz İncedal hafta başında görevi bırakmıştı.