Basketbol İhtisas takımından yetişen ve doktor olan Utku Akdoğan’dan sporculara ziyaret ve nasihat.

Basketbol İhtisas kulübü çalışmalarından yetişen 1997 doğumlu Utku Akdoğan kendisini yetiştiren hocalarını ziyaret etti ve sporculara nasihatlarda bulundu.

Basketbol İhtisasspor minik, küçük, yıldız ve genç takımlarında forma giydikten sonra üniversite öğrenimi sonunda diş hekimi olarak göreve başlaşyan Utku Akdoğan ziyareti sırasında kendisini yetiştiren antrenörleri Yaşar Yılmaz, Abdurrahman Türker, Murat Çalışkan ve Murat Saat hocalarına teşekkür etti.

Antrenman bitiminde gençlerle sohbet eden Utku Akdoğan, ‘Şu anda doğru yerdesiniz. Basketbolü çok iyi hocalardan öğreniyorsunuz. Hocalarınızı çok iyi dinleyip çok çalışarak başarılı olabilirsiniz. Basketbol İhtisas antrenörleride ziyareti nedeni ile Utku Akdoğan’a teşekkür ettiler.