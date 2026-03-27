Okul Sporları Yıldızlar 3x3 Basketbol İl birinciliğinde Özel Çorum Ada Koleji Anadolu Lisesi kızlar ve erkeklerde şampiyonluğu kazandı.

Yeni Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde kızlarda üç erkeklerde ise dört okul mücadele etti.

Cemre Malatyalı, Naz Aras, Nisanur Karaca ve Berra Saraç’tan oluşan Özel Çorum Ada Koleji takımı iki maçını da kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci olurken Özel Çorum Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Asaf Erdem, Deniz Özkubat, Yusuf Mert Karacaköylü ve Mert Musa Şahin’li kadrosu ile Özel Çorum Ada Koleji Anadolu Lisesi üç maçını da kazanarak şampiyon olurken TED Çorum Koleji Anadolu Lisesi ikinci Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi üçüncü Mehmetçik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda şampiyon olan Ada Koleji takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanırken dereceye giren okullara kupa sporculara madalyaları verildi.