Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yazar Öğretmen Buluşmaları” etkinlikleri aralıksız sürüyor.

Etkinlikler çerçevesinde Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, yazar ve eğitimci Nurcan Kocaman ile bir araya geldi. Programda öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Kocaman, yazarlık serüvenini ve eserlerinin ortaya çıkış sürecini anlattı.

Söyleşide kitaplarında ele aldığı değerler üzerine öğrencilerle görüş alışverişinde bulunan Kocaman, okuma alışkanlığının bireysel gelişimdeki önemine dikkat çekerek, hayal gücünün çocukların düşünce dünyasına katkılarına değindi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda merak edilen sorular da yanıtlandı. Kitaplar, yazarlık ve okuma kültürü üzerine gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yazarla birebir sohbet etme fırsatı buldu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen “Yazar Öğretmen Buluşmaları” etkinliklerinin, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi ve edebiyata olan ilgilerini artırması hedefleniyor.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.