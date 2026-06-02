15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi tarafından düzenlenen yıl sonu sanat etkinlikleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerin hazırladığı resim ve kaligrafi eserlerinden oluşan serginin açılışıyla başladı. Ardından öğrencilerden oluşan müzik grupları sahne alarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, özgün müzik ve pop müziği eserlerini seslendirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Fen Lisesi öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da önemli başarılara imza attığını belirtti.

Programın sonunda orkestrada görev alan ve bu yıl mezun olacak öğrenciler ile etkinliğin organizasyonunda yer alan müzik ve resim öğretmenlerine çeşitli ödüller ve çiçek takdim edildi.