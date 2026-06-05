Arifegazili Ortaokulu tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Arifegazili Ortaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilim fuarı, öğrencilerin yıl boyunca öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları özgün projeleri sergilemelerine imkân sağladı. Bilim fuarında toplam 8 danışman öğretmenin rehberliğinde 30 öğrenci aktif olarak görev aldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 13 proje, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarda sergilenen projeler; fen bilimleri, matematik, teknoloji, çevre, sağlık, sosyal bilimler ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik tasarımlar gibi farklı alanlardan oluştu. Öğrenciler, çevre sorunlarına dikkat çeken çalışmalardan teknolojik yeniliklere, deneysel araştırmalardan sosyal farkındalık projelerine kadar pek çok konuda özgün fikirlerini ortaya koydu.