İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’in katılımıyla, Özel Boğaziçi Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Boğaziçi Resim Yarışması” bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.

Öğrenciler Eserlerini Sergiledi

Çorum merkez ve ilçelerden öğrencilerin katıldığı yarışmada, öğrencilerin hazırladığı resimler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Organizasyon Görsel Sanatlar Öğretmeni Koordinasyonunda Yapıldı

Etkinlik, Özel Boğaziçi Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Seçil Özkan’ın öncülüğünde ve koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Sanat Çalışmalarına Katkı Sağladı

Yarışma, öğrencilerin sanatsal çalışmalarını sergilemelerine imkân sunarken, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlere katkı sağladı.