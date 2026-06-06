İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’in katılımıyla, Özel Boğaziçi Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Boğaziçi Resim Yarışması” bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.
Öğrenciler Eserlerini Sergiledi
Çorum merkez ve ilçelerden öğrencilerin katıldığı yarışmada, öğrencilerin hazırladığı resimler katılımcıların beğenisine sunuldu.
Organizasyon Görsel Sanatlar Öğretmeni Koordinasyonunda Yapıldı
Etkinlik, Özel Boğaziçi Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Seçil Özkan’ın öncülüğünde ve koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Sanat Çalışmalarına Katkı Sağladı
Yarışma, öğrencilerin sanatsal çalışmalarını sergilemelerine imkân sunarken, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlere katkı sağladı.
Muhabir: Fatih Akbaş