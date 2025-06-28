Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen Karakucak güreşleri bugün yapılacak.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü organizesindeki Karakucak Güreşleri sünnet ve korne çocuk şöleni bugün yapılacak güreşler ile başlayacak.

Bugün saat 10’da başlayacak karakucak güreşlerinde baş pehlivanlık için Abdullah Güngör, Bekir Eryücel, Fatih Atlı, Fatih Kambur, Kemal Yılmaz, Recep Kara, Rıza Yıldırım, Serhat Balcı, Serhat Gökmen ve Ünal Karaman gibi pehlivanlar katılacak. Bayat Güreş sahasında yapılacak ve değişik boylardaki müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecet. Yarın ise sünnet, karne ve çocuk şöleni ilçe merkesinde yapılacak.