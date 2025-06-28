Bayat’ta düzenlenen Gençlik Kupası Voleybol turnuvasında birinciliği Bayat Belediyesi takımı kazandı.

6 takım ve 60 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın final maçında Bayat Belediyesi, Anadolu Lisesi’ni yenerek birinciliği kazandı.

Anadolu Lisesi takımının ikinci olduğu turnuvada Ölü Ozanlar Derneği takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Turnuvanın final maçını Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır ve Cumhuriyet Savcısı Özgür Tahtacı ile çok sayıda davetli izledi.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi.