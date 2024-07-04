Alanya’da düzenlenen Açık Alan Hentbol Turnuvasında Bayat Belediyespor bayan hentbol takımı beşinci olarak kupa ile dönmeyi başardı.

23-28 Haziran tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen 29. Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasında mücadele eden Bayat Hentbol takımı grubunda ilk maçında Ankara Gençlikspor kulübüne son saniye golü ile 10-9 yenilerek başladı,

On takımın mücadele ettiği turnuvada Bayat Belediyespor kız takımı ikinci maçında Niğde Gençlikspor kulübünü 23-13 yenerken üçüncü maçında İstanbul Avcılar 1903 takımını 10-7 yenmeyi başardı.

Grubunda son maçında Eskişehir Gençlikspor takımına 10-7 yenildi. Gruptan averajla üçüncü olan Bayat kızları yarı finale yükselmeyi başalaramadı. Beşincilik altıncılık maçında ise Zonguldak Gençlikspor kulübünü 14-4 yenen Bayat kız takımı Türkiye beşincisi oldu.

Bayat Hentbol takımı antrenörü İsmail Tuygun ilk kez katıldıkları böyle bir turnuvada kızlarının gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu söyledi.

İlk kez Play Hentbol Turnuvasında mücadele eden sporcularının tecrübeli rakipleri önündeki başarısının gurur verici olduğunu belirterek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.