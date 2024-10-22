Gelişim Liginde Çorum FK pazar günü deplasmanda oynadığı üç maçta iki mağlubuyet bir galibiyet aldı.

Ligde oynadığı ilk iki maçını kazanan Çorum FK 14 takımı kendisi ilk iki maçından galibiyet ile ayrılan Gençlerbirliği deplasmanında rakibine 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı ve dördüncü sıraya geriledi.

Ligde ilk iki maçlarını kazanan Gençlerbirliği ile Çorum FK U 16 takımları arasındaki maçtan da ev sahibi takım 2-0 galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Çorum FK ise bu mağlubiyet ile altıncı sırada yer aldı.

U 16 ise haftanın kazanan tek takımı oldu. Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşan Çorum FK rakibini 4-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı.

Çorum FK bu galibiyet ile 6 puanla grupta ikinci sıraya yükseldi.