U 12 liginde yarı final maçlarını kazanan Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor takımları finale yükselmeyi başardılar.

Arca Çorum FK yarı final maçında Vefaspor karşısında üstün bir oyun sonunda rakibini Remzi’nin iki ve Kaan’ın golleri ile 3-0 yenerek finale yükselmeyi başardı.

Diğer yarı final maçında ise Sungurlu Belediyespor, Çorum Anadolu FK karşısında Nevzat ve Ömer’in attığı gollerle 2-0 yenerek finale yükselmeyi başardı.

Amatör futbolda sezonun son final maçı yarın oynanacak

. Saat 17’de 2 nolu sahada yarı final maçını kaybeden iki takım Vefa Gençlikspor ile Çorum Anadolu FK takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar. Aynı saatte 1 nolu sahada ise Arca Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor takımları şampiyonluk için karşılaşacaklar.

İl Hakem Kurulu doğruyu buldu

Bugün oynanacak U 11 ve yarın oynanacak U 12 maçlarına il hakem kurulu üç hakem atayarak doğruyu buldu. U 13 Ligi finalinde yaptığı hatayı yapmadı ve üç hakem atayarak güzel bir uygulama yaptı.

Vefaspor ile Çorum Anadolu FK arasındaki üçüncülük dördüncülük maçını Serhat Emin Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Hamide Nur Coytun ve Yiğit Eymen Asiltürk yapacak.

Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor arasındaki final maçını ise Elvan Mert Armutcu yönetecek Mahmutcan Doğan ve Yunus Emre Yeşil ise yardımcı hakemleri,